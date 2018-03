Paters Westvleteren en Nederlandse supermarkt begraven strijdbijl TT

25 maart 2018

19u55

Bron: Radio 2 59 De 'bierrel' tussen de paters van Westvleteren en de Nederlandse supermarktketen Jan Linders is voorbij. De supermarkt heeft plechtig beloofd nooit nog trappist van Westvleteren te verkopen, zo weet Radio 2.

De paters van Westvleteren hebben daarop beslist het hierbij te laten en geen verdere juridische stappen te ondernemen. Begin deze maand reageerden de trappistenbrouwers nog bijzonder boos op een actie van Jan Linders. Die Nederlandse supermarktketen verkocht tijdens een eenmalige actie 7.200 flesjes Westvleteren aan bijna 10 euro per flesje. In het café bij de abdij kost een flesje normaal gezien minder dan 4 euro.

Woekerprijzen, zo klonk het bij de paters, en bovendien tegen alle algemeen geldende afspraken in. Westvleteren mag niet in de handel verkocht worden en wordt enkel in beperkte oplage aan particulieren verkocht aan de abdij van Westvleteren zelf. Elke koper mag na afspraak slechts twee bakken van het trappistenbier meenemen en mag pas na twee maanden een nieuwe bestelling plaatsen.

De paters waren dan ook totaal niet op de hoogte van de actie en kondigden via hun advocaat gerechtelijke stappen aan. Ze stuurden een brief naar de supermarktketen waarin ze eisten dat de verkoop meteen zou worden stopgezet.

Om een herhaling van het scenario te vermijden, zal het reservatiesysteem van de abdij in de toekomst herbekeken worden. De paters vermoeden namelijk dat Jan Linders via tussenpersonen 300 kratten heeft opgespaard om ze daarna in een keer in de verkoop te zetten.