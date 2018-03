Paters Westvleteren boos na stunt van Nederlandse supermarkt: "Dit staat haaks op alles waar wij voor staan" Monique Evers ADN

09 maart 2018

11u38

Bron: AD.nl, Het Belang van Limburg 19 De paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren zijn boos op de Nederlandse supermarktketen Jan Linders, die gisteren uitpakte met een stunt met het exclusieve trappistenbier. De paters zeggen nooit toestemming te hebben gegeven voor de verkoop van hun bier.

Jan Linders verkocht gisteren in alle zestig winkels vijf kratten met elk 24 flesjes trappistenbier. Het gaat om Westvleteren Blond (5,8 procent alcohol), Acht (8 procent alcohol) en Twaalf (10,2 procent alcohol). De klant mocht maximaal twee flesjes voor 9,95 euro per stuk kopen. Het liep storm. Nog voor de winkel open was stonden er al bierliefhebbers voor de deur om volgens de woordvoerster van Jan Linders 'dit beste biertje ter wereld', te bemachtigen.

Woede

De actie bleek een succes. Intussen kregen de paters van Sint-Sixtus lucht van de actie, waar ze helemaal geen toestemming voor hadden gegeven. “Wij weten hier niets van. Ze moeten met 150 auto's hierheen gereden zijn om dit te organiseren", klinkt het boos in het Belang van Limburg. "Dit staat haaks op alles waar wij voor staan".

De paters brouwen het bier immers zonder winstoogmerk en verkopen het slechts streng gelimiteerd, aan particulieren. De klant moet van tevoren reserveren. Datum, tijdstip en kenteken van de auto worden vastgelegd. De liefhebber krijgt maximaal twee kratten mee en mag pas na zestig dagen een nieuwe bestelling doen. Het bier mag niet in de handel worden gebracht. 'We brouwen net genoeg om te leven, we leven niet om te brouwen', zo luidt het motto van de paters.

Woekerprijs

Een krat met 24 flesjes kost normaal gezien tussen de 35 en 45 euro. Dat is 2,50 euro voor een flesje, inclusief 0,62 euro leeggoed van het krat en de fles. De broeders noemen de "woekerprijs" die de Nederlandse supermarkt vraagt dan ook "exorbitant". "Jan Linders vraagt vijf keer zoveel als wij er voor vragen. Dat gaat helemaal in tegen de geest waarin wij hier leven", zegt één van de paters boos. Ze gaan bekijken hoe ze dit soort incidenten in de toekomt kunnen voorkomen.

"Zeer weinig marge"

Jan Linders zegt ''via partners'' aan het exclusieve bier te zijn gekomen. Wie dat zijn, wil woordvoerster Gineke Wilms niet zeggen. "Kan best zijn dat de paters daarom van niks weten. Wij doen deze actie voor onze klanten die van speciaalbieren houden. Om zo veel mogelijk mensen hiervan te laten genieten, verkopen we ook maar twee flesjes per klant. Dit was het laatste trappistenbier dat nog niet in onze collectie zat. De prijs lijkt misschien hoog maar er zit echt zeer, zeer weinig marge op.'' Wilms benadrukt dat het om een eenmalige actie gaat. Of de supermarkt nog contact gaat opnemen met de paters om wellicht excuses aan te bieden? "Dat zou kunnen.''