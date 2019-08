Paters Rochefort krijgen gelijk van rechter: kalkproducent mag niet raken aan waterbron voor trappist kg

01 augustus 2019

16u37

Bron: Belga

De burgerlijke rechtbank van Marche-en-Fammene heeft de monniken van de abdij van Rochefort in het gelijk gesteld in hun geschil met kalkproducent Lhoist over het gebruik van het water van de nabijgelegen bron. De rechtbank stelt, op basis van een document uit 1833, dat Lhoist niet mag raken aan de uitwatering van het bronwater. De monniken gebruiken dat water om hun bekende trappistenbier te brouwen.

Lhoist wil de kalkgroeve la Boverie in Rochefort uitdiepen, om tot 2046 kalksteen te kunnen exploiteren. De onderneming wil daarom testen uitvoeren met het oppompen van water uit het ondergronds waterbekken onder de groeve, wat ook het water is dat de bron Tridaine bevoorraadt.



Het bedrijf heeft daarvoor ook een vergunning gekregen, maar die wordt aangevochten door de monniken van de naburige abdij. Zij stellen dat de activiteiten van Lhoist gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het grondwater, en dus ook voor de smaak van hun bier.

Oude akte

De monniken hebben voor de rechtbank verschillende documenten aangebracht om hun gelijk aan te tonen. Ze maakten gebruik van door Lhoist ondertekende overeenkomsten, maar ook van een akte uit 1833.



Onder meer op basis van dat laatste document gaf de rechtbank de monniken vandaag gelijk. Uit de meer dan 180 jaar oude akte valt volgens de rechter op te maken dat Lhoist beschouwd kan worden als de eigenaar van de bron en van het water in de kalkgroeve, maar dat de groep geen aanpassingen kan doen aan de weg die het water volgt.



Jean Marbehant, woordvoerder van Lhoist, noemt de uitspraak "verrassend" en zegt dat er wellicht in beroep wordt gegaan. "Het water behoort de abdij toe van zodra het op haar grondgebied vloeit", zo had een advocaat van het kalkbedrijf verklaard.