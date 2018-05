Passioneel drama voor jonge vrouw: West-Vlaming (24) opgepakt na moord op slagerszoon (28) Hans Verbeke

02 mei 2018

12u13

Bron: Eigen berichtgeving 496 Het parket van Brugge voert een onderzoek naar het gewelddadig overlijden van de 28-jarige Bjorn De Vrieze uit Tielt. De passionele moord draait rond een jonge vrouw met wie het slachtoffer volgens bronnen recent een relatie had aangeknoopt. De man viel Bjorn langs achter aan toen hij thuiskwam. De verdachte werd kort na de feiten opgepakt.

Kort na de feiten heeft de politie een man van 24 uit Tielt opgepakt als verdachte van de feiten. Hij wordt deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, het parket vraagt zijn aanhouding op verdenking van moord.

Gisterenvoormiddag werd in zijn woning in deelgemeente Schuiferskapelle het levenloze lichaam aangetroffen van Bjorn. De slagerszoon lag in de gang met zijn jas op het hoofd en had veel bloed verloren.

Het was de politie die het stoffelijk overschot ontdekte, nadat ze ter plaatse was gekomen omdat het alarm van de woning om nog onbekende reden was geactiveerd.