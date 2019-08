Passagiersbus vat vuur op E40 bij Luik HAA

11 augustus 2019

20u37

Bron: Belga, La Dernière Heure 1 Een passagiersbus heeft deze namiddag vuur gevat op de E40 tussen Herve en Battice, in de provincie Luik.

De bus reed in de richting van Duitsland toen er plots vuur uitbrak. De oorzaak is nog onduidelijk. Alle inzittenden konden tijdig ontkomen, nog voor de brandweer ter plekke was. Uit voorzorg werd ook een ziekenwagen opgeroepen. Het is niet bekend hoeveel mensen er op de bus zaten.

Het knooppunt Herve-Verviers was een tijdlang afgesloten om het vuur te kunnen blussen en alle passagiers in veiligheid te brengen.

Herve : un bus en feu sur la E40 https://t.co/1rwTRXbIYM pic.twitter.com/ZhhCdp25Zg DH.be(@ ladh) link