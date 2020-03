Passagiers veel te dicht bij elkaar op Brussels Airport: “Als dit niet verandert, moet luchthaven sluiten” Sven Van Malderen

19 maart 2020

17u31 50 Weinig opbeurende beelden op de luchthaven van Brussels Airport: toeristen staan er in coronatijden veel te dicht op elkaar geplakt, onder meer wanneer ze hun koffer van de bagageband nemen. “Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag”, stelt viroloog Marc Van Ranst. “Indien deze toestanden niet vermeden kunnen worden, dan zie ik maar één oplossing: sluiting. Dit kan en mag niet.”

“Wij kwamen uit Barcelona”, doet Olivier Verstraete het verhaal. “We gaven gehoor aan de oproep van Buitenlandse Zaken om zo snel mogelijk naar huis te komen. Anders liepen we het risico dat we voor heel lange tijd vast zouden komen te zitten.”

“We stonden klaar om na onze landing in quarantaine te gaan, als het nodig zou zijn. Tot onze grote verbazing werd er echter geen enkele passagier gecontroleerd. Nochtans kwamen we uit Spanje, een land met een hoog risico op besmetting. Enkele passagiers waren aan het hoesten en zagen er ziek uit, toch mochten we allemaal zomaar doorwandelen. Bizar allemaal, zeker omdat onze temperatuur anderhalve maand geleden wel al gemeten werd op de luchthaven van Bangkok.”

Wanneer ik deze beelden van de luchthaven zie, dan word ik boos. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag.

Indien deze toestanden door @BrusselsAirport niet kunnen vermeden worden, dan zie ik maar één oplossing: sluiting. Dit kan en mag niet. https://t.co/K1zzalrKqn Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

“Schandalig”

“Aan de bagageband stonden mensen ook nog eens als een horde dieren op elkaar geplakt”, gaat Verstraete verder. “Via de luidsprekers kwam de boodschap dat een afstand van zeker anderhalve meter diende gerespecteerd te worden, maar niemand leek er aandacht aan te schenken. Er was ook geen luchthavenpersoneel om de regels te doen respecteren.”

“Conclusie: via Brussels Airport komen elke dag duizenden potentiële virusverspreiders binnen. Schandalig dat de Belgische regering hier niets tegen onderneemt. Wij zullen alvast ons steentje bijdragen en wél in quarantaine gaan.”

“Hier word ik boos van”

“Wanneer ik deze beelden van de luchthaven zie, dan word ik boos. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag”, reageerde Van Ranst op Twitter. “Indien deze toestanden niet kunnen vermeden worden, dan zie ik maar één oplossing: sluiting. Dit kan en mag niet.”

Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, geeft aan dat er intussen wel maatregelen genomen zijn. “Dit is inderdaad onaanvaardbaar. Passagiers worden vanaf nu gefaseerd uit het vliegtuig gelaten. Brussels Airport wil voluit meewerken om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk te beperken.”

Affiches en controles

Op de officiële Twitteraccount van de luchthaven werd ook verwezen naar de maatregelen die al zijn genomen om ‘social distancing’ te stimuleren. Er worden boodschappen omgeroepen, er hangen affiches en er zijn controles, klonk het. Maar blijkbaar is het moeilijk om de reizigers de aanbevelingen van voldoende onderlinge ruimte te laten respecteren, zeker op drukkere plekken in de luchthaven. “Wij roepen wederom alle passagiers op om de richtlijnen op te volgen en mee te werken om dit soort situaties te voorkomen”, aldus Brussels Airport.

Op de luchthaven van Tenerife was de drukte gisteren nog veel groter, zoals uit onderstaand filmpje blijkt.

