Passagiers van Air Maroc zitten al meer dan 45 uur vast op Zaventem: "Is dit nog een land waar de mensenrechten gerespecteerd worden?"

09 augustus 2018

17u55

Passagiers van Air Maroc zitten al meer dan 45 uur vast op Zaventem. Tot hun grote frustratie zagen ze het tijdstip van vertrek almaar uitgesteld worden. "Sommigen moesten naar Marokko voor een begrafenis, ik wil naar mijn kinderen. Ons geduld is op", verklaarde Hakima Mommen in het journaal van RTL.

In totaal zijn bijna driehonderd reizigers getroffen. De ene helft had dinsdag om 20 uur moeten opstijgen, de rest dacht gisteren te kunnen afreizen. Maar 13.25 uur werd 21.30 uur. Al dat wachten bleek tevergeefs, want plots zou de vlucht deze ochtend om 7 uur vertrekken. Of maak er 8.30 uur van. Ook 15 uur, 16 uur en 18.30 uur passeerden de revue. Nu hebben de passagiers te horen gekregen dat een Spaans toestel hen om 23.30 uur op hun bestemming zal brengen.

Het kookpunt is bereikt, temeer omdat de luchtvaartmaatschappij zelf niet communiceert. "Ik wil naar mijn kinderen, maar vind hier niemand van Royal Air Maroc", aldus Hafa. "De politie is zelfs al langsgekomen om contact te leggen, zodat we tenminste zouden weten wat er scheelt. Er blijken wel degelijk werknemers aanwezig te zijn, maar ze weigeren ons te woord te staan. De mensen die normaal dinsdag hadden moeten vertrekken, zitten hier ook nog altijd vast. Het is een catastrofe."

Een inwoonster van Molenbeek is de wanhoop nabij. "Om de drie uur vernemen we via de luchthaven zelf dat de vlucht uitgesteld wordt. Onze bagage hebben we al moeten afgeven, maar het callcenter van het bedrijf weet van niets. We hadden al 29 uur geleden moeten vertrekken, zoiets is toch ontoelaatbaar."

"Ik heb een dochter van een jaar oud", voegt Said El Taous toe. "Ik heb geen luiers en melk meer. Is dit nog een land waar de mensenrechten gerespecteerd worden? We worden behandeld als een nummer."

De piloten leggen hier en daar het werk neer om een beter salaris, betere werkomstandigheden, meer rustdagen en een hervorming van het vliegprogramma te eisen. Officieel mag het echter geen staking genoemd worden.

Ook in Nederland waren er al problemen. Rachid Boach had dinsdag om 10.20 uur moeten vertrekken vanuit Schiphol, maar zag de vlucht op zijn beurt vijf keer uitgesteld worden. Gisteravond was hij een van de ruim 80 'gelukkigen' die dan toch naar Al Hoceima vlogen. Maar toen gooide de landing roet in het eten.

"Na drie keer tevergeefs proberen vlogen we door naar Nador. Daar probeerde de bemanning het toestel opnieuw tot driemaal toe aan de grond te zetten, maar dat lukte evenmin. Uiteindelijk landden we in Oujda, maar mochten we het vliegtuig niet uit."

Uiteindelijk werden de passagiers met bussen naar de havenplaats gebracht. "Die hele onderneming heeft nog eens bijna zes geduurd. Dit gun je niemand. Het was vreselijk. Ik probeer niet boos te worden op mensen die hier niets aan kunnen veranderen, maar mijn bloed kookt. De communicatie was heel slecht. Niemand wist waar hij aan toe was of kon bij zijn bagage."

Our flight with @RAM_Maroc Royal Air Maroc was scheduled for 7:15 am. To make it on time we booked a cab for 4:30. We checked in online and got our boarding passes. Around 10pm, just few short hours before the flight, we received an email saying the flight was canceled --> #fail Haris Alisic(@ HarisAlisic) link

Op Twitter doet ene Haris Alisic zijn beklag. "Onze vlucht met Royal Air Maroc stond om 7.15 uur op het programma. Om zeker op tijd te zijn, regelden we een taxi om 4.30 uur. We checkten in en kregen onze boardingpass. Maar toen zagen we dat we om 22 uur een mail gekregen hadden met de boodschap dat onze vlucht niet zou doorgaan."

"Blijkbaar waren er sociale spanningen, ze excuseerden zich voor het ongemak. Van een alternatief of een oplossing was geen sprake. Ik heb naar hun hoofdzetels in Frankrijk, Marokko en Qatar gebeld, maar kreeg geen reactie. Uiteindelijk heb ik zeven nieuwe tickets moeten kopen bij Qatar Airways."