Passagiers gewond bij botsing tussen lijnbus en tram

Patrick Lefelon

20 februari 2018

08u08

Bron: eigen berichtgeving

Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de Van de Wielelei in Deurne zijn vanmorgen rond 7.30 uur een bus van De Lijn en een tram gebotst. De buschauffeur zat gekneld, maar is ondertussen bevrijd. Hij is zwaargewond afgevoerd verkeert niet in levensgevaar.