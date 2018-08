Pasgetrouwd koppel komt thuis: er staan 9.700 bierflesjes in de tuin en 400 bierbakken rond het zwembad Joyce Mesdag

23 augustus 2018

20u43

Bron: eigen berichtgeving 52 Een pasgetrouwd koppel uit Beveren-Leie heeft een wel heel origineel huwelijkscadeau gekregen van hun vrienden: toen ze na het trouwfeest thuis kwamen, troffen ze in hun tuin 9.700 lege bierflesjes en 400 bakken aan. Het terras stond vol flesjes, en rond het zwembad in de tuin hadden de vrienden een muurtje van bierbakken gebouwd.

Bruidegom Korneel Speleers (39) en zijn bruid Sara Haerinck (35) voelden al nattigheid en hadden hun huis extra goed afgesloten om te vermijden dat de vrienden binnen konden. Goed genoeg, want niemand is binnen geraakt. Het had dus nóg erger gekund.