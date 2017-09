Pasgeboren Thor is te gast in Het Heilig Huis van Hanssen, en mama Dina Tersago is er ook bij 17u35

Morgen, op zaterdag 30 september, heeft Evi Hanssen van 10.00 tot 12.00 de pasgeboren Thor (15 dagen oud) en zijn mama Dina Tersago te gast in Het Heilig Huis van Hanssen op Joe. Eén van de gespreksonderwerpen is natuurlijk het leven van Dina als mama van twee jongens: "De nachten zijn wel pittig. Ik slaap heel weinig. Thor is 's nachts veel wakker, tot wanhoop van de mama soms. Ik heb 's nachts al zitten meehuilen met hem, dus ik ben wel een klein wrakje. Overdag is hij dan weer een echte modelbaby, je hoort hem nu ook niet hé."



Zondag start ook de week van de borstvoeding: een ideaal moment om het daar ook eens over te hebben: "Na de bevalling van Thor had ik gevraagd om hem meteen op mij te leggen voor borstvoeding. Hij was meteen vertrokken en is niet meer gestopt." (lacht)