Pasgeboren jongetje gevonden in papieren zak in inkomhal van Antwerps appartementsgebouw BVB HA

05 maart 2019

13u24

Bron: VTM NIEUWS, Belga, Eigen berichtgeving 44 In het centrum van Antwerpen is vanmiddag een pasgeboren kindje gevonden in een papieren zak in de inkomhal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

Het baby’tje werd omstreeks 12.30 uur door een poetsvrouw aangetroffen in de inkomhal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg. Het kind, een jongetje, zat in een papieren zak en was omwikkeld met handdoeken.

Waarschijnlijk was de baby vanmorgen al te vondeling gelegd. Verschillende mensen hadden de zak zien staan, maar pas kort na de middag heeft de poetsvrouw erin gekeken. In de zak zou een soort plastieken opbergbox gezeten hebben met daarin de baby. De poetsvrouw heeft het kindje daarop nog extra toegedekt.

Het jongetje verkeert in goede gezondheid en is onder begeleiding van een MUG-ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het Antwerpse parket bevestigt dat de pasgeborene momenteel als vondeling wordt beschouwd en dus voorlopig onder de voogdij van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn komt te staan. Tot voor kort was dat de OCMW-voorzitter, maar sinds de nieuwe legislatuur valt die eer te beurt aan burgemeester Bart De Wever (N-VA), aangezien die als gemeenteraadsvoorzitter ook de raad voor maatschappelijk welzijn voorzit.

De baby zal worden opgevangen in een daartoe geschikte instelling tot er zich eventueel een moeder of vader aandient, of er een pleeggezin wordt gevonden. Het onderzoek naar de identiteit van de ouders van het jongetje loopt nog steeds.

“We zijn een buurtonderzoek gestart”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. Daarbij worden ook camerabeelden geanalyseerd.