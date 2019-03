Pasgeboren baby gevonden in papieren zak in inkomhal van Antwerps appartementsgebouw bvb

05 maart 2019

13u24

Bron: VTM NIEUWS, Belga 44 In het centrum van Antwerpen is vanmiddag een pasgeboren kindje gevonden in een papieren zak in de inkomhal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

Het pasgeboren kindje werd omstreeks 12.30 uur door een poetsvrouw aangetroffen in de inkomhal van een appartementsgebouw. Het zat in een papieren zak en was omwikkeld met handdoeken.

Het kindje verkeert in goede gezondheid en is onder begeleiding van een MUG-ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

“We zijn een buurtonderzoek gestart”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. De moeder van het baby’tje, dat volgens onze informatie nog maar zeer recent geboren werd, is nog niet geïdentificeerd.