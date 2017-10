Pascale Peraïta ontslagen bij Samusocial en ze krijgt geen cent FT

18u07 0 Photo News Peraïta wordt bij de daklozenorganisatie aan de deur gezet zonder ontslagvergoeding. Pascale Peraïta wordt door de nieuwe raad van bestuur van Samusocial ontslagen om dringende redenen en krijgt geen cent opslagvergoeding. Dat bevestigt de daklozenorganisatie zelf. In september nog had Peraïta laten weten terug te willen keren als directrice. Ze hoopte op die manier nog een centje te kunnen opstrijken.

Het contract van Peraïta wordt per direct ontbonden: een ontslagvergoeding of andere compensaties krijgt de voormalige directrice van de daklozenorganisatie niet. In september nog had Peraïta in een brief via haar advocaat aangekondigd een einde te willen maken aan haar verlof zonder wedde om haar functie als directrice opnieuw op te nemen.



Die brief had toen meer dan waarschijnlijk tot doel de rechten van Peraïta als werkneemster te vrijwaren zodat ze kans maakte op een opzegvergoeding wanneer ze de laan werd uitgestuurd. Maar daar stak de nieuwe raad van bestuur vandaag dus een stokje voor.

"Nu deze bladzijde is omgedraaid, kan Samusocial zich weer richten op de heropbouw na enkele moeilijke maanden. De focus ligt nu op de hulp, de opvang en de zorg voor diegenen die dit het meest nodig hebben", klinkt het bij de daklozenorganisatie.

Mayeur

Peraïta kwam in opspraak nadat bekend raakte dat ze hoge zitpenningen kreeg bij Samusocial. Ook Brussels ex-burgemeester Yvan Mayeur kwam in die affaire om dezelfde reden onder vuur. Beiden namen ontslag uit het stadsbestuur en bij Samusocial. Mayeur stapte vervolgens op bij de PS, Peraïta werd door de partij aan de kant geschoven.



Ook in 2013 kwam de gewezen OCMW-voorzitster al in nauwe schoentjes, toen bleek dat ze als directrice een gigantisch loon ontving en bovendien in een OCMW-woning woonde.