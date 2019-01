Pascal Smet vormt Brusselse sp.a-lijst om tot ‘one.brussels’: één stad, één bestuur, één politiezone, één OCMW TT

Bron: Belga 2 Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet wordt de lijsttrekker van de sp.a-lijst voor het Brussels Gewest, al zal die lijst de naam one.brussels dragen. Het wordt een meertalige, participatieve lijst waar ook Franstaligen op zullen figureren. Dat schrijven Le Soir en De Standaard en wordt bevestigd aan Belga. De tweede plaats wordt voorbehouden voor een vrouw, waarschijnlijk Franstalig.

Plaatsen één en drie op de lijst zijn al bekend en worden ingevuld door respectievelijk Pascal Smet en Fouad Ahidar, maar de overige drie plaatsen in de top vijf van de lijst wil Smet ingevuld zien door vrouwen. En die mogen anderstalig zijn, want er zal gecommuniceerd worden in het Nederlands, Frans en Engels.

"We willen ook echt de Brusselse realiteit weerspiegelen en communiceren in drie talen: Nederlands, Frans, maar ook Engels. Ook al kunnen de Europese expats niet stemmen in mei, we moeten ze betrekken bij de toekomst van onze stad en wat ons betreft is het ook meteen de laatste verkiezing dat ze niet kunnen meestemmen. De diversiteit van Brussel zal zich ook tonen in onze lijst. Er zullen dus Franstaligen opstaan", legt minister Smet uit.

Klassieke partijgrenzen overschrijden

Zelf wil de lijsttrekker het geen burgerlijst noemen, maar wel een stadsproject van sp.a met geëngageerde Brusselaars. De partijnaam sp.a zal ook nog in het klein onder de lijstnaam one.brussels verschijnen.

"We lanceren vandaag one.brussels vanuit het idee dat - zeker in de steden - er stadsprojecten moeten zijn die de klassieke partijgrenzen overschrijden. Bijvoorbeeld naar Canadees model, daar verzamelen politici mensen en ideeën rond zich en maken er stadsprojecten. De nieuwe burgemeester van Montréal heeft zo vorig jaar de verkiezingen verrassend gewonnen", vertelt Smet.

Net zoals bij Change.Brussels, de lijst van sp.a'ster Ans Persoons in de Brussel-stad bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, worden er dialoogavonden georganiseerd met burgers, experts en politici. Die discussies zullen de basis vormen van het programma. Al gaat one.brussels wel al een duidelijke richting uit. Dat is die van één stad, één bestuur, één politiezone, één OCMW en één sociaal vastgoedkantoor.

"Die wens is geen doel op zich, maar een middel om het leven van de Brusselaar beter te maken. one.brussels staat dus eerst en vooral voor een stad die er voor iedereen wil zijn. Een stad voor mensen, in de plaats van een stad voor auto's, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers, propere lucht, meer parken en pleinen. Een stad die investeert in sociale woningen en wonen betaalbaar maakt ook voor de jonge gezinnen of singles. One.brussels staat tot slot ook voor meer fierheid op de stad. Brussel mag gerust wat meer ambitie tonen om haar troeven uit te spelen", besluit lijsttrekker Smet.