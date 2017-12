Pascal Smet vergelijkt Brussel met een hoer Storm van protest is gevolg mvdb

13u15

Bron: Belga 0 BELGA Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft zich vrijdagmiddag op Twitter verontschuldigd voor zijn uitspraak op de Amerikaanse politieke website Politico. De sp.a'er vergeleek daar Brussel met een hoer.

Brussel is een duale stad. Ze trekt aan en stoot af. Een gevoel dat elke Brusselaar ongetwijfeld kent. Mijn vergelijking was ongepast en daarvoor excuseer ik me. Wie mij kent weet dat ik een eindeloze liefde voor mijn Brussel, mijn stad, koester. Pascal Smet(@ SmetPascal) link

Hij kreeg meteen een scherpe reactie van minister-president Rudi Vervoort: "Stoppen met Brussels bashing geldt voor iedereen, te beginnen met de leden van mijn regering". Oppositieleider Vincent De Wolf (MR) eiste het ontslag van Pascal Smet.

"Ik vergelijk Brussel vaak met een hoer, zowel mooi, geil, lelijk als aangenaam. Brussel is een dubbelzinnige stad die zich niet gemakkelijk prijsgeeft. Maar eens je er verliefd op wordt, blijf je verliefd", luidde zijn wat ongelukkige vergelijking in een podcast.

Na een storm van protest, onder meer op Twitter, trok Pascal Smet het boetekleed aan, eveneens op Twitter: "Brussel is een duale stad. Ze trekt aan en stoot af. Een gevoel dat elke Brusselaar ongetwijfeld kent. Mijn vergelijking was ongepast en daarvoor excuseer ik me. Wie mij kent weet dat ik een eindeloze liefde voor mijn Brussel, mijn stad, koester."

MR-fractieleider in het Brussels Parlement Vincent De Wolf eist het ontslag van de minister. "De verklaringen van Smet zijn schandalig en onaanvaardbaar. Ze schaden het imago van Brussel en de Brusselaars. Ze zijn een politiek mandataris, en dus zeker een minister, onwaardig. Zijn laattijdige excuses veranderen daar niets aan", stelt hij in een mededeling, waarin hij ook aankondigt de zaak te zullen aankaarten in het uitgebreid bureau van het parlement dat op dit ogenblik bijeenkomt.

Ook Brussels PS-boegbeeld Laurette Onkelinx haalde zwaar uit: Je hebt Brussel voor heel Europa zwart gemaakt. Is dat waar Brussel nood aan heeft? Je moest je schamen, twitterde ze. Ook wie zich prostitueert heeft recht op respect, voegde ze er nog aan toe.

.@SmetPascal, tu viens de salir Bruxelles devant l’Europe entière. Est-ce vraiment ce dont Bruxelles a besoin ? Tu devrais avoir honte d’un tel déshonneur. Laurette Onkelinx(@ LOnkelinx) link

Les personnes qui se prostituent ont aussi droit au respect ! Le mépris de @SmetPascal pour elles est odieux Laurette Onkelinx(@ LOnkelinx) link