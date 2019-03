Pascal Smet (sp.a) met spoed geopereerd HAA

29 maart 2019

12u01

Bron: Facebook 0 Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet is gisteren met spoed geopereerd aan de appendix. De sp.a-politicus stelt het goed, meldt hij zelf op Facebook.

“Het ging supersnel”, laat hij vanuit zijn ziekenhuisbed weten. Gisterennamiddag had de minister buikpijn en bezocht hij zijn huisarts. ‘s Avonds lag de Brusselse socialist al op de operatietafel. Artsen verwijderden zijn appendix en waren er volgens Smet “net op tijd bij”, want bijna was de ontsteking gesprongen. “Maar ik maak het goed”, stelt de minister gerust.