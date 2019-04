Pascal Smet:“Kilometerheffing on hold zetten, is een stap in de omgekeerde richting” TVC

10 april 2019

15u28

Bron: Belga 4 Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet is het niet eens met zijn Vlaamse collega Ben Weyts die gisterenavond aankondigde dat hij de slimme kilometerheffing on hold wil zetten omdat er geen draagvlak is voor de maatregel. Weyts wil meer investeren in verkeersinfrastructuur. Volgens het kabinet Smet is dat een stap in de omgekeerde richting. "Dit is de kracht van achteruitgang", aldus Smet via zijn woordvoerder in een reactie op Bruzz. De sp.a-minister kreeg meteen felicitaties van Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille op Facebook.

"Hoe meer plaats je creëert voor de auto, hoe meer auto's er zullen zijn, " reageert Brussels mobiliteitsminister Smet op het afvoeren van het rekeningrijden door zijn Vlaamse collega Ben Weyts. "Dat weet iedereen. Voor ons is dit een stap in de omgekeerde richting. Dit is niet de kracht van vooruitgang, maar die van achteruitgang."

Smet blijft onverkort voorstander van een slimme kilometerheffing, maar is realist: "Die kilometerheffing zal nog niet voor morgen zijn. Als tussenoplossing stellen we daarom een slimme stadstol voor, " aldus de sp.a'er die vindt dat dat iets is "wat de volgende legislatuur zeker uitgevoerd kan worden."

Groen

Dat standpunt over de kilometerheffing en stadstol klinkt alvast als muziek in de oren van Brussels Groenfractieleider Bruno De Lille. "Met Groen zijn we al jaren voor, maar helaas was de sp.a tot voor een tijd nog tegen deze systemen. Nu zien ze gelukkig in dat Brussel zonder nooit de autodruk structureel zal kunnen doen dalen", aldus De Lille die vindt dat het moed vraagt om je standpunt over een dergelijke, niet-populaire maatregel te wijzigen. "Zeker met Groen Brussel zijn we blij te zien dat de kans op voldoende steun zo weer dichterbij komt", voegt hij er aan toe.