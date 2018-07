Pascal en Nicole vangen elk weekend migranten op in hun tuin Delphine Vandenabeele

29 juli 2018

21u47 7 Een koppel uit Chaudfontaine bij Luik vangt sinds begin deze zomer elk weekend een tiental illegalen op. Het zijn mensen die normaal in het Maximiliaanpark in Brussel verblijven. De tuin van het koppel is helemaal aangepast om de migranten op een comfortabele manier op te vangen.

De tuin van Pascal en Nicole is omgebouwd tot een heus kampeerterrein. Elk weekend ontvangen ze enkele illegalen, die al enkele maanden in het Brusselse Maximiliaanpark kamperen. "Zo kunnen ze even op adem komen", klinkt het.

Het koppel is het gewoon om mensen op te vangen. Momenteel logeren er tien mannen uit Soedan, Tsjaad en Libië, maar eerder vingen ze ook al Romazigeuners op.

De bezoekers krijgen een douche en toilet ter beschikking, maar ook een wifiverbinding om contact te leggen met hun familie. Enkele buurtbewoners bezorgen de mannen voedsel, zoals vlees en gebak.

