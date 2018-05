Pas volgende maand boetes in Gentse fietsstraten Didier Verbaere

12 mei 2018

15u12

De politie van Gent gaat pas volgende maand boetes uitschrijven in de nieuwe fietsstraten in de stad. Deze ochtend startte een nieuwe verkeerscampagne naar aanleiding van de opening van de fietsstraten in de Isabellakaai en de Muinkkaai. Met bijhorende metershoge borden en een filmpje in de Gentse bioscopen.

“Gent is een fietsstad en die titel willen we ook absoluut behouden”, benadrukte schepen van mobiliteit Filip Watteeuw bij de opening van twee nieuwe fietsstraten. Daarmee staat de teller op negen straten waar de fiets voorrang krijgt op koning auto. Die krijgt in Gent stilaan de rol van Prins in het verkeer. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 15 zijn. De stad startte een campagne om de verkeersregels in fietsstraten nog beter bekend te maken bij de Gentenaar.

In de Muinkkaai en Isabellakaai staan daarom metershoge borden die duidelijk zullen maken dat wagens achter de fietsers moeten blijven in een fietsstraat. Samen met de Gentse artiest Mich Walschaerts werd ook een filmpje uitgewerkt dat deze maand te zien zal zijn in alle Gentse cinema's. “Deze maand gaan we zowel fietsers als automobilisten wijzen op de regels in een fietsstraat waar de fietsers voorrang krijgen. Maar we wijzen de fietsers ook op hun verantwoordelijkheid om de handen aan het stuur te houden en geen GSM te gebruiken op de fiets. Ook alcohol is uit den boze”, aldus de Gentse politie.