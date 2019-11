Pas uit de gevangenis, maar opnieuw drie jaar cel na zoveelste verkeersovertreding: “Mijn cliënt heeft veel op zijn kerfstok, maar wil nu iets maken van z’n leven” VHS - Bart Kerckhoven - LSI - LDO - HAA

01 november 2019

11u50 1 Deze week in de politierechtbank Een man die veel te hard het gaspedaal induwde omdat hij snel bij zijn ouders wilde zijn. Een dertiger die met 160 kilometer per uur een dodelijk ongeval veroorzaakte op een voorrangsweg, en daar toch verantwoordelijk voor wordt gehouden. En een beklaagde die drie jaar naar de cel wordt gestuurd na de zoveelste verkeersovertreding. Saillant detail: hij zat eerder al in de gevangenis en was nog maar pas vrijgekomen. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Chauffeur verantwoordelijk voor dodelijk ongeval met 160 km/u, ook al had hij voorrang

Een 31-jarige automobilist uit Tielt is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar, een boete van 4.000 euro en vijf jaar rijverbod na een dodelijk ongeval in Meulebeke, in november 2018. Niettegenstaande hij met zijn BMW op een voorrangsweg reed, achtte de politierechter Niels D. toch volledig verantwoordelijk voor de fatale aanrijding, omdat hij met 160 kilometer per uur reed waar slechts 70 per uur is toegestaan. Een 53-jarige man uit Harelbeke kwam met zijn Audi uit een zijweg en werd vol in de flank gegrepen door D.. Door de klap werd het slachtoffer uit de wagen geslingerd. De vijftiger overleed ter plaatse.

Man wil snel bij ouders zijn: 201 per uur op de A19

Tim V. uit Harelbeke mag van de politierechter in Kortrijk vijftien dagen niet met de auto rijden nadat hij in april van dit jaar op de snelweg geflitst werd tegen een snelheid van iets meer dan 200 kilometer per uur. “Ik zat in een moeilijke periode en was op weg naar mijn ouderlijke woning”, zegt de man.

Hij heeft een blanco strafregister en is volgens zijn advocaat normaal altijd heel voorzichtig op de baan. Maar in het voorjaar duwde Tim V. wel bijzonder hard het gaspedaal van zijn wagen in. Op de A19 in Menen werd hij geflitst tegen liefst 201 kilometer per uur. De man erkende de inbreuk maar wou er geen verdere uitleg over geven. Die kwam er op de politierechtbank ook niet echt. “Ik was op weg naar mijn ouderlijke woning”, was het enige wat Tim V. kwijt wou. “Het was een eenmalige overtreding, het zal niet meer gebeuren.”

Volgens zijn advocaat bevond de man zich op het moment van de inbreuk in een bijzonder zware periode, onder meer omdat zijn vrouw enkele dagen voordien ontslagen was op haar werk. De politierechter sprak niet alleen een rijverbod uit, de man moet ook een boete betalen van 400 euro.

Wéér ravage onder invloed van alcohol, anderhalve maand na vorig vonnis

B. mag van de politierechter in Kortrijk zes maanden niet met de wagen rijden omdat hij al voor de derde keer op korte tijd betrapt werd op sturen onder invloed. De laatste keer veroorzaakte hij ook een ongeval.

De feiten deden zich voor op 20 oktober vorig jaar in Harelbeke, amper anderhalve maand nadat B. in de Kortrijkse politierechtbank al voor de tweede keer een veroordeling opliep. B. raakte met zijn wagen van de weg af en botste onder meer tegen twee woningen. De materiële schade was aanzienlijk. De man bleek ook vrij zwaar geïntoxiceerd: hij liet meer dan twee promille alcohol in het bloed optekenen.

Volgens zijn advocaat had de vriendin van de man het net uitgemaakt en liet ook een moeilijke jeugd waarin hij geconfronteerd werd met een gewelddadige stiefvader, z’n sporen na. B. rijdt nu al meer dan een jaar niet meer met de wagen, hij gaat met de fiets naar het werk.

De rechter confronteerde de man met zijn opeenvolgende veroordelingen en het nieuwe dossier waarin hij zich moet verantwoorden. “U pleegde de laatste feiten anderhalve maand na een vonnis, blijkbaar heeft dat niet veel indruk op u gemaakt”, klonk het. B. kreeg naast het rijverbod van zes maanden ook een effectieve boete van 1.760 euro en moet ook een alcoholslot laten installeren in zijn wagen, voor een periode van één jaar.

Politierechter: “We zijn goed bezig als dat geen straf meer waard is”

Politierechter Johan Van Laethem fronste de wenkbrauwen toen hij een advocate voor zich kreeg die de opschorting van straf vroeg voor haar cliënt. P.D. werd op 22 november vorig jaar geflitst met 97 kilometer per uur in de bebouwde kom op de Gustaaf Van der Steenstraat in Lennik. “Mijn cliënt heeft zijn rijbewijs al 52 jaar en is nog nooit veroordeeld. Daarom vinden we dat er toch mild mag geoordeeld worden en dat dit misschien geen straf verdient.”

De rechter vond die redenering helemaal fout. “Denkt u niet eens na wanneer u ’s ochtends opstaat voor u in een rechtbank een zaak gaat pleiten?” vroeg Van Laethem zich af. “Uw cliënt reed met zijn Porsche Boxster 97 kilometer per uur en werd geflitst in een bocht waar een bushalte staat. Dat vindt u een opschorting waard? Dan zijn we heel goed bezig.” De man kreeg uiteindelijk een boete van 800 euro waarvan 200 euro met uitstel en een rijverbod van een maand.

Beklaagde krijgt drie jaar cel na zoveelste verkeersovertreding

Ben A. is door politierechter Peter D’Hondt drie jaar naar de gevangenis gestuurd voor de zoveelste verkeersovertreding in zijn carrière. De man was al liefst 27 keer veroordeeld, ook voor correctionele feiten. Zijn laatste veroordeling was de druppel voor de politierechter, die de deur naar de cel openzette zodat A. kan gaan bezinnen.

Verschillende keren sturen spijts verval, rijden onder invloed, het staat allemaal al op het strafregister van A. Deze week stond hij terecht voor het weigeren van de bloedproef en opnieuw het sturen tijdens een rijverbod en onder invloed van drugs.

De man zelf was nog maar enkele maanden vrij uit de gevangenis, maar vliegt dus nu al terug achter de tralies. “Mijn cliënt heeft veel feiten op zijn kerfstok, dat beseft hij”, zegt zijn advocaat. “Hij wil nu iets maken van zijn leven en er opnieuw voor gaan”, klinkt het. Zijn advocaat vroeg de nodige mildheid, maar de rechtbank vonniste streng. Naast de gevangenisstraf kreeg hij ook nog een boete van 4.000 euro en werd hij levenslang ongeschikt verklaard om nog met een voertuig te rijden.

Twintiger valt in slaap achter stuur en richt ravage aan

Een twintiger uit Brakel heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor de ravage die hij met zijn wagen heeft aangericht. De Brakelaar veroorzaakte over een lengte van 60 meter heel wat schade nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur.

Het ongeval gebeurde na een uitstap met vrienden. De jongeman had nochtans al wat geslapen vooraleer hij besloot achter het stuur te kruipen, maar hij was kennelijk nog niet uitgerust. Hij had ook 1,4 promille alcohol in zijn bloed. Op het moment van het ongeval beschikte hij nog over een voorlopig rijbewijs.

De twintiger krijgt nu een boete van 1.800 euro, waarvan 800 euro met uitstel. Hij moet zijn rijbewijs ook dertig dagen inleveren, maar hij krijgt de gunst van het weekendverval.