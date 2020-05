Pas op: ontsmettende handgel kan tot autobrand leiden Reinier Vermeer

21 mei 2020

16u43

Bron: AD.nl 340 Brandweerzones waarschuwen om ontsmettende handgel niet in de volle zon in de auto te laten liggen. Alcoholhoudende handgel is lichtontvlambaar en kan door de reflectie van glas brand veroorzaken.

Verschillende brandweerzones in ons land adviseren om de handgel op te bergen in het dashboardkastje. De oproep kwam er nadat maandagochtend brand was ontstaan in een garagebox te Baasrode, deelgemeente van Dendermonde, door handgel. “Omdat er alcohol in zit is het brandbaar, daar moet je altijd rekening mee houden”, klinkt het.

Brandbaar

Volgens Ferry Hastman, brandweerman bij de Nederlandse brandweer Flevoland en beheerder van de Nederlandse Facebookpagina Brandweetjes, kan het fout gaan door een samenloop van omstandigheden. De gel moet goed warm zijn, het flesje een beetje lekken en de zon moet zo op het glas staan dat het als een vergrootglas werkt.

“Soms ontstaat er ook brand in auto's door waterflesjes die als vergrootglas gaan werken”, zegt Hastman. “En handgel is gewoon brandbaar.”



Volgens Hastman staan mensen er vaak niet bij stil dat er brandbare alcohol in handgel zit. “Als je net je handen hebt schoongemaakt met ontsmettingsgel moet je geen sigaret aansteken, want zo kan de alcohol ontvlammen en kun je brandwonden oplopen”, besluit hij.





