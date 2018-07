Pas na de zomer advies over zware beroepen in de privésector Astrid Roelandt

19 juli 2018

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 1

De werkgevers en vakbonden in de privésector komen pas in najaar met een advies omtrent de zware beroepen in de privésector. Dat vernam onze krant bij de sociale partners. Nochtans had minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) erop gehamerd dat hij absoluut tegen eind juli een eerste advies wou.

Bacquelaine bereikte al een akkoord met 2 vakbonden, over welke overheidsberoepen vroeger met pensioen kunnen. Nu is het wachten op een akkoord in de privésector. Die onderhandelingen lopen sinds begin juni, en na twee maand wil de minister resultaten zien. Maar die hoop mag hij opbergen. Volgens verschillende onderhandelaars verlopen de onderhandelingen in een constructieve sfeer, maar zijn er nog te veel discussiepunten. "We zullen de minister laten weten dat we constructief verder praten, maar dat zal pas in september zijn", aldus een onderhandelaar. Dat laatste is vooral om praktische redenen en vakanties. De bedoeling is om tegen eind oktober dan een akkoord te hebben, waarmee ze naar de minister kunnen stappen. Lukt dat niet, dan beslist de regering. (ARA)