Pas binnen 6 à 8 weken coronatests op luchthaven Charleroi LH

14 september 2020

19u06

Bron: Belga 0 Volgens Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) zal het nog zes tot acht weken duren voor passagiers die uit een rode zone terugkeren zich vrijwillig op de luchthaven van Charleroi zullen kunnen laten testen op Covid-19. Dat heeft hij vandaag in de bevoegde commissie in het Waals Parlement verklaard.

In de komende dagen zal luchthavenuitbater BSCA een openbare aanbesteding opstarten voor coronatests voor reizigers die uit een rode zone terugkeren. Volgens Crucke moet men op zes tot acht weken rekenen om een testinfrastructuur op te zetten en het nodige medische personeel aan te nemen. De installatie komt in de ruimte waar de bagage opgehaald wordt. Ze is enkel bestemd voor passagiers uit rode zones, een 500 tot 1.000 mensen per dag.

De Belgische passagiers zijn niet verplicht om zich op de luchthaven te laten testen, ze kunnen daar ook mee wachten tot ze thuis zijn. "Het is dan ook nuttig te verduidelijken dat de passagier niet mag verplicht worden om onmiddellijk ter plaatse een test te ondergaan", aldus nog minister Crucke.



Hij voegde er ook aan toe dat een dergelijke testinfrastructuur niet overwogen wordt op de luchthaven van Luik, aangezien de enige passagiersvervoerder op de luchthaven, TUI, beslist heeft om de vluchten van en naar rode zones stil te leggen.