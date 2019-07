Pas bevallen mama's vinden twee dagen ziekenhuis genoeg mvdb

20 juli 2019

08u13

Bron: De Standaard 8 Acht op de tien vrouwen reageren positief op een ziekenhuisverblijf van slecht twee dagen na hun bevalling. Dat blijkt uit een onderzoek van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), waarover De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag berichten. De minister hoopt de gemiddelde verblijfsduur na een bevalling naar beneden te krijgen. Maar dat zien de vroedvrouwen dan weer niet graag gebeuren.

Volgens de jongste cijfers van de FOD Volksgezondheid uit 2017 verblijven vrouwen na een natuurlijke bevalling gemiddeld 3,1 dagen in het ziekenhuis. Voor een bevalling met een keizersnede is dat 4,4 dagen. Maar in de ons omringende landen blijven vrouwen soms maar één dag in het ziekenhuis. Met dat verschil in het achterhoofd startte minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (Open Vld) een piloot­project om het ziekenhuisverblijf na een natuurlijke bevalling in te korten tot twee dagen.



De FOD Volksgezondheid heeft daar nu een tussentijds rapport over klaar. Daaruit blijkt dat acht op de tien vrouwen die aan het pilootproject deelnamen -en hun ziekenhuisverblijf inkortten - positief reageren op dat kortere verblijf. "90 procent zegt dat hun terugkeer naar huis goed georganiseerd was en meer dan 90 procent zegt dat ze zich veilig voelden bij hun thuiskomst na twee dagen op materniteit", aldus het rapport.

Enorme druk op vroedvrouwen

Maar in tegenstelling tot de pas bevallen mama's, zijn de zorgverleners minder enthousiast. Een verblijf van twee dagen "zou voor een enorme druk op onze vroedvrouwen zorgen", zegt Caroline Van Holsbeke, hoofd verloskunde van het Ziekenhuis Oost-Limburg in de krant. “Zij hebben na een bevalling heel wat administratief werk, moeten de jonge mama's een pak ­uitleg geven. Zonder extra personeel kan dat vandaag onmogelijk op twee dagen. Ik vraag me af wat dan de ­economische winst is.”



Volgens Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid wordt op dit moment nog ­onderzocht wat een oplossing kan zijn voor de stijging van de werklast voor de zorgverleners.