Pas als bij wet is vastgelegd wat ‘regenweer’ is, kunnen camera's inhalende truckers beboeten mvdb

12 november 2018

11u09

Bron: Het Nieuwsblad 0 Vrachtwagenchauffeurs die het inhaalverbod bij regenweer negeren, worden volgend jaar beboet via camera’s die gekoppeld zijn aan een pluviometer. Het plan van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) stuit op een laatste barrière, want zijn federale collega Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) moet nog bij wet vastleggen wat ‘regenweer’ precies is. Er komt waarschijnlijk een werkgroep, zo meldt Het Nieuwsblad.

Uit cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat een op drie vrachtwagenchauffeurs het inhaalverbod bij regen negeert. Bij truckers met een buitenlandse nummerplaat is dat zelfs negentig procent. Er wordt amper gecontroleerd. Weyts plaatst daarom vanaf 2019 slimme camera’s die gekoppeld zijn aan een pluviometer.



En daar wringt net het schoentje. Pas als bij federale wet is vastgelegd wat precies kan beschouwd worden als ‘regenweer’, kan er beboet worden. Het lijkt simpel, maar is het niet. Verschillende ministers in het verleden beten hun tanden er al op stuk.



Volgens het KMI is een regendag een dag waarop 0,1 liter water per vierkante meter gevallen is. “Maar dat principe werkt hier niet”, aldus weerman David Dehenauw in de krant. “Het kan twee minuten regenen en dan de rest van de dag niet meer. Je moet op het moment zelf meten.” En wat te doen met motregen, sneeuw, hagel en mist? Federaal minister van Mobiliteit François Bellot denkt aan een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de drie gewesten overleggen over de materie, luidt het nog in Het Nieuwsblad.