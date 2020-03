Pas aangekomen 5 miljoen mondmaskers al op weg naar ziekenhuizen, huisartsen en woonzorgcentra TMA

20 maart 2020

08u04

Bron: Belga 8 Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn rond iets voor 1 uur 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Dat meldt Christian Delcourt, communicatiemanager van Liege Airport aan Belga. De maskers zijn overgebracht naar een militaire kazerne in Peutie, vanwaar de maskers sinds 5 uur verder verdeeld worden. Ze gaan direct naar ziekenhuizen, huisartsen en woonzorgcentra.

"Dank aan de vele mensen die hieraan meehelpen", reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op Twitter.

De vijf miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn geland in Bierset, zijn in voertuigen van de civiele bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie. Vandaar worden de maskers door vrijwilligers van Volksgezondheid en door militairen verder verdeeld over het land.



Ook de Vlaamse regering bestelde voor 7 miljoen euro aan maskers, maar op die levering is het voorlopig nog wachten. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil zich liever niet laten vastpinnen op een precieze timing voor die levering, maar hij laat weten dat de bestelling "op schema" zit.