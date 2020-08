Partnergeweld fors in de lift: per maand bellen 170 slachtoffers hulplijn 1712 SVM

Bron: Belga 22 Hulplijn 1712 kreeg dit jaar beduidend meer oproepen over familiaal geweld, en over partnergeweld in het bijzonder. Tegen eind juli telde de hulplijn bijna 1.200 slachtoffers van partnergeweld, of gemiddeld 170 per maand. Dat is een stijging van 79 procent ten opzichte van het maandelijkse gemiddelde vorig jaar.

Dat partnergeweld dit jaar meer slachtoffers maakte, werd in april al duidelijk. Zo’n 331 slachtoffers belden toen de hulplijn, een verdrievoudiging van het maandelijks gemiddelde in 2019. Die stijgende tendens zet zich ook in de maanden daarna verder. Van januari tot juli contacteerden 1.191 slachtoffers de hulplijn. Daarmee is het totale aantal van vorig jaar (1.140) nu al overschreden.

Volgens Vlaams coördinator Wim Van de Voorde heeft dit zeker te maken met de lockdown, maar ook met een betere doorstroming naar de professionele hulpverlening. "Op zich is het hoopvol dat meer mensen contact opnemen met 1712. De overgrote meerderheid van de slachtoffers van familiaal geweld komt immers nooit in de hulpverleningsstatistieken terecht omdat op dit thema nog een gigantisch taboe rust.”

Waarschijnlijk speelde een grotere bekendheid van het nummer 1712 een rol, want ook in de maanden januari en februari lag het aantal oproepen hoger dan het gemiddelde in 2019.

“Beleid moet hier antwoord op vinden”

Toch bevestigen eerdere studies van UGent en het Kinderrechtencommissariaat de stijgende tendens. Beide onderzoeken -uitgevoerd in april en mei- wezen al uit dat vooral partnergeweld toenam tijdens de lockdown. "Dit is een belangrijke conclusie waar we als beleid en samenleving rekening moeten houden. Denk maar aan het toekomstige antwoord van het beleid op een eventuele derde golf", aldus Van de Voorde nog.

Met het oog op de heropening van de scholen roept 1712 leerkrachten op om het thema conflicten, spanningen en agressie in het gezin aan bod te brengen in de klas. Zo kan het taboe en de schaamte rond familiaal geweld enigszins doorbroken worden.