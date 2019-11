Partner van vermoorde vrouw in Assesse aangehouden voor doodslag jv

30 november 2019

07u38

Bron: belga 0 Luc N., de partner van de vrouw die in de nacht van woensdag op donderdag gedood werd in Assesse (Namen), is aangehouden voor doodslag. Dat meldt het parket van Namen.

De verdachte herinnert zich naar eigen zeggen niet wat er tijdens die bewuste nacht gebeurde, maar ontkent zijn verantwoordelijkheid in de zaak niet, meldde zijn advocaat eerder op de dag aan RTL Info. Een brief die de speurders terugvonden, waarin de vrouw schreef dat ze haar partner wilde verlaten, is mogelijk een trigger geweest voor de man om zijn partner te doden. Maar N. zegt dat hij zich niets meer herinnert. Het parket bevestigt het bestaan van de brief voorlopig niet.

De feiten speelden zich af in de Rue de la Gendarmerie in Assesse, in de woning van de moeder van de verdachte, waar hij gedomicilieerd is. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de vrouw, geboren in 1979, al overleden. Uit de autopsie is gebleken dat de vrouw om het leven kwam door "vele extreem gewelddadige slagen" en dat daarbij geen enkel voorwerp gebruikt werd.

Luc N., geboren in 1981, is gekend voor zijn alcoholmisbruik en werd al meermaals veroordeeld voor partnergeweld. Een eerste veroordeling dateert van september 2018. De man is na die veroordeling vrijgelaten onder voorwaarden en vervolgens twee keer in voorlopige hechtenis geplaatst wegens recidive. Op 2 oktober werd hij veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met een probatie-uitstel van vijf jaar, waarna hij opnieuw werd vrijgelaten.

De raadkamer buigt zich dinsdag over de zaak.