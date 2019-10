Partner die deel uitmaakte van zelfmoordpact schuldig aan moord SVM

24 oktober 2019

14u32

Bron: Belga 0 Francis Kaiser is door het hof van assisen van Luik schuldig verklaard aan moord op Christine Dupont. De 59-jarige Luikenaar bracht zijn levenspartner op 5 augustus 2017 in een hotelkamer bij het station Luik-Guillemins door verstikking om het leven.

Het plan om gezamenlijk uit het leven te stappen, ontstond doordat Kaiser zijn werkloosheidsuitkering had verloren. Het paar besprak daarna allerlei manieren om uit het leven te stappen. Nadat Kaiser zijn partner vermoord had, vond hij echter de moed niet om zich onder een trein te gooien. Hij gaf zich bijgevolg aan bij de politie.

In de motivering van het verdict wijst de jury erop dat verscheidene getuigen de zelfmoordintenties van Dupont bevestigd hebben. Kaiser legde ook omstandige bekentenissen af. Die stemden overeen met de vaststellingen van de deskundigen, hulpverleners en politieagenten.

De juryleden menen dat de feiten wel degelijk deel uitmaken van een gezamenlijk zelfmoordplan. Kaiser en Dupont waren vastbesloten samen te sterven. Maar tot de ochtend van de feiten hadden ze nog niet beslist hoe ze dat precies zouden doen.

Een eerste poging mislukte, bij de tweede liet Dupont het leven. In de tussentijd tussen de eerste en de tweede poging had de beschuldigde volgens de jury voldoende tijd om de feiten te beramen.

De debatten over de strafmaat begonnen om 14 uur. Het arrest wordt later in de namiddag verwacht.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.