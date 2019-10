Partner die deel uitmaakte van zelfmoordpact schuldig aan moord: elf jaar cel

SVM

24 oktober 2019

14u32

Bron: Belga

0

Francis Kaiser is door het hof van assisen van Luik tot elf jaar cel veroordeeld voor de moord op Christine Dupont. De 59-jarige Luikenaar bracht zijn levenspartner op 5 augustus 2017 in een hotelkamer bij het station Luik-Guillemins door verstikking om het leven. Het koppel had het plan opgevat samen uit het leven te stappen.