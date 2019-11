Partner bekent moord op echtgenote (56) in Neupré

Het lichaam van de vrouw werd op 3 juli gevonden in de hal van haar woning, badend in het bloed. Uit de autopsie bleek dat ze was overleden aan een hersenbloeding als gevolg van slagen met een baseballknuppel.

De 33-jarige partner kwam al snel in beeld als verdachte, maar leek een sluitend alibi te hebben. Nadat hij eerder deze week opnieuw was opgepakt, heeft hij bekend.