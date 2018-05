Partijvoorzitters verliezen geen loon als ze afwezig zijn bij stemmingen IB

29 mei 2018

05u24

Bron: Belga 0 Kamerleden die minder dan tachtig procent van de stemmingen in het parlement bijwonen, verliezen tien procent van hun loon. Alleen: dat geldt niet voor Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Elio Di Rupo (PS) en Olivier Chastel (MR).

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) bevestigde aan Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) dat partijvoorzitters niet onder die regeling vallen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

"Voorbijgestreefd"

De uitzondering is in 2003 ingevoerd, "en dat is sindsdien niet meer gewijzigd", schrijft Bracke in een e-mail aan Vuye. Vuye, die ook hoogleraar grondwettelijk recht is, vindt de regeling voorbijgestreefd. "Dat is ingevoerd om partijvoorzitters via een omweg toch een loon te geven. Maar nu zijn de partijen rijk genoeg om hun voorzitter zelf te betalen."

Tot nog toe waren er alleen vermoedens dat de uitzondering bestond. Nu wordt dat officieel bevestigd.