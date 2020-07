Partijvoorzitters naar Nieuwpoort om voorwaarden sp.a voor deelname aan regering te bespreken HR

04 juli 2020

09u55 24 Politiek De partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en George-Louis Bouchez (MR) hervatten vandaag hun gesprekken om een federale regering op de been te brengen. Mogelijk kan de zeelucht hen daarbij helpen. De ‘drie koningen’ hebben immers in Nieuwpoort een afspraak met sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Ze bespreken er zijn startnota met voorwaarden voor de vorming van een federale regering.



CD&V-voorzitter Coens had de formatieopdracht even “on hold” gezet na discussie over versoepeling van de abortuswet. Maar na een gesprek met zijn liberale collega’s werd de zaak uitgeklaard en zijn de plooien weer gladgestreken. De drie onderhandelaars gaan vandaag in Nieuwpoort door met hun poging.

De eisenbundel van Conner Rousseau telt twee pagina’s. De sp.a-voorzitter vraagt onder meer dat een volgende federale regering massaal zou investeren in de “economie van de toekomst” en in de gezondheidszorg. Ook een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals, net als hogere pensioenen liggen op tafel. Meer belasting op consumptie wil sp.a niet.

Toegevingen aan sp.a

De ‘drie koningen’ trekken naar Nieuwpoort, gewapend met geschenken om Conner Rousseau te verleiden. Met enkele toegevingen, zoals de verhoging van de pensioenen op voorwaarde dat meer mensen aan de slag gaan, wil het trio de eisen van de Vlaamse socialisten verwerken tot een basisnota. Die zou dan een vertrekpunt kan zijn voor verdere onderhandelingen. Ook PS kan nog aanschuiven. Een andere mogelijkheid is dat Rousseau de PS laat vallen. “Iedereen zal snel kleur moeten bekennen”, klinkt het.

Volgende week zou het duidelijk moeten zijn of het trio de juiste weg is ingeslagen dan wel of de onderhandelaars het over een compleet andere boeg zullen moeten gooien.

