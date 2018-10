Partijvoorzitters in de clinch tijdens laatste debat: "Laat ons niet de dramaqueen uithangen" kg

13 oktober 2018

23u50

Bron: VRT 0 Op de avond voor de verkiezingen tekenden de partijvoorzitters van de zes grootste partijen present voor ‘Het grote debat’ op Eén. Onder andere de bikkelharde verkiezingsstrijd vormde een verhit discussiepunt. Volgens Meyrem Almaci (Groen) dienden de bij wijlen brutale uithalen om belangrijkere thema's te verhullen, hoewel Bart De Wever (N-VA) nuanceert: "Laat ons niet de dramaqueen uithangen."

Volgens Wouter Beke (CD&V) draaide het pijnlijkste moment uit de hele campagne rond de VRT-reportage over de erbarmelijke toestanden in de sociale woningen in Gent. De reportage van begin oktober legde bloot dat bepaalde woningen die ongeschikt werden verklaard, toch nog verhuurd werden. Een tegenslag voor John Crombez (sp.a) die ‘zorgzaamheid’ tot één van de speerpunten van zijn partij bombardeerde. Crombez beet hevig van zich af. Volgens hem heeft de stad 15 miljoen extra gepompt in sociale woningen.



“De reportage kon op verschillende plaatsen in Vlaanderen gefilmd worden”, voegde hij toe. “In Antwerpen zijn het aantal wooninspecties met de helft gedaald.” De partijvoorzitter verwees bij wijze van voorbeeld naar het appartement op de Antwerpse Paardenmarkt, waar in januari een ontploffing plaatsvond die het leven kostte aan twee mensen.

“Onkies en onder de gordel”, vond De Wever (N-VA). “Dat was geen sociale woning en men had daar geprutst met een gasleiding. Dat heeft niets met wooninspecties te maken.” De Antwerpse burgemeester verzekert dat er sterk geïnvesteerd werd in de sociale woongelegenheden in de stad.

Ook de bikkelharde campagne van de afgelopen maanden kwam aan bod. "Ik kreeg vandaag folders van sp.a in de brievenbus die het hebben over "vriendjes van het vastgoed" waarvoor de overkapping van de ring één groot cadeau is. Platter kan bijna niet”, aldus De Wever. Maar de partijvoorzitter waarschuwt wel: “Laat ons niet de dramaqueen uithangen.”

“Politiek is een harde stiel en er vallen al eens klappen. [...] Ik heb inderdaad gelachen met die verhuis van Kris Peeters aan het begin van de campagne. Als ik hem gekwetst heb, dan spijt me dat. Maar politiek is politiek.”

Meyrem Almaci (Groen) is dan weer van mening dat de hevige polemiek een manier is om de aandacht af te leiden van belangrijke thema’s. “Als ik mijn kinderen op die manier over anderen hoorde spreken, zou ik hun mond met zeep wassen. Dat is niet ons Vlaanderen.”

Coalitie

Later in het debat bevestigt Almaci nogmaals dat een coalitie met het extreem-linkse PVDA niet is uitgesloten, terwijl de samenwerking met extreem-rechts Vlaams Belang onmogelijk is. "Ik heb problemen met bepaalde standpunten van de PVDA, bijvoorbeeld op het gebied van economie, maar hun programma is wél nog democratisch. Terwijl het programma van Vlaams Belang de democratische grenzen overschrijdt", verklaart ze. "Het gaat om een racistisch programma." Dat stuit tegen de borst van Vlaams Belang-partijvoorzitter Tom Van Grieken. "U moet dat bewijzen en klacht neerleggen. Ik ben die beschuldigingen zo beu als koude pap", klonk het bij Van Grieken.

Almaci sluit op voorhand ook NV-A uit als mogelijke coalitiepartner. De Wever zei daarop "geshockeerd" te zijn dat Groen de deur op een kier zet voor PVDA, maar niet voor N-VA. "Een veto stellen is bijna altijd een teken van zwakte. Dan heb je schrik dat je kiezers vluchten naar iemand anders. Als Groen met N-VA zou besturen, dan is er de angst dat mensen overstappen naar PVDA", besluit hij. "Dan is mevrouw Beels (Jinnih Beels, Antwerps lijsttrekker voor sp.a, nvdr) slimmer geweest. Zij zei: 'Het zal heel moeilijk zijn, maar niets is onmogelijk'. Zij heeft zich gepositioneerd, Groen heeft zich buitenspel gezet."