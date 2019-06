Partijraad N-VA beslist vanavond over Europese fractie TT

18 juni 2019

10u01

Bron: Belga 0 De partijraad van de N-VA beslist vanavond over de fractie waar ze in het Europees Parlement bij wil aansluiten. Dat schrijft De Morgen en wordt bevestigd door de woordvoerder van de partij. De partijraad had eerst vorige donderdag moeten plaatsvinden, werd dan uitgesteld naar komende donderdag 20 juni maar is nu dus met twee dagen vervroegd. Het is intussen nog steeds niet duidelijk hoe de Europese toekomst van de Vlaams-nationalistische partij er zal uitzien.

Op 26 mei haalde N-VA drie zetels in het Europees Parlement. De komende vijf jaar zullen Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt en Assita Kanko tussen Brussel en Straatsburg pendelen. Tijdens de voorbije legislatuur had de N-VA nog vier zetels.

De afgelopen vijf jaar maakte de N-VA deel uit van de conservatieve ECR-fractie, maar het is niet zeker of dat zo blijft. Zeker na de aankondiging dat ook de Spaans-nationalistische partij Vox wil toetreden is de toekomst van de N-VA in de ECR twijfelachtig. Vox is een rabiate tegenstander van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, waar N-VA zich op Europees vlak net een grote voorstander van toont.



Bourgeois en co. voerden de voorbije weken intensief onderhandelingen over de fractie waarbij ze aansluiting willen en/of kunnen zoeken. Ook werd er gekeken om zelf een nieuwe fractie op te richten. Wat dat werk achter de schermen heeft opgeleverd, moet vanavond duidelijk worden.



De partijraad is na het algemeen ledencongres het hoogste orgaan van de N-VA. De vergadering start om 20 uur in de Business Faculty in Neder-Over-Heembeek.

