Partijen Halle-Vilvoorde eisen meer financiële middelen voor aanpak regionale problemen IB

23 mei 2019

01u43

Bron: Belga 0 De vertegenwoordigers van de aanwezige partijen hebben gisterenavond tijdens een debat op RINGtv de noodzaak beklemtoond om Halle-Vilvoorde meer financiële middelen ter beschikking te stellen om de vele uitdagingen aan te pakken. Maggie De Block (Open Vld) stelde een structurele oplossing via het Gemeentefonds te verkiezen boven de oprichting van een Vlaams Randfonds waarvoor N-VA (Nadia Sminate) pleitte.

Eerder pleitte ook Ben Weyts (N-VA), als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, voor de oprichting van een Vlaams Randfonds om te vermijden dat er telkens voor middelen moet "gebedeld" worden bij andere ministers.

De Block stelde evenwel een structurele oplossing via het Gemeentefonds te verkiezen door Halle-Vilvoorde te laten erkennen als centrumregio. "We hebben een goed werkend Gemeentefonds. De oprichting van een nieuwe structuur is daarom niet nodig", klonk het. Michel Doomst (CD&V) beaamde net als An Moerenhout (Groen) dat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde al jaren vragende partij zijn om net als de kustregio via de erkenning als centrumregio een voorafname te bekomen van de middelen uit het Gemeentefonds.

Hoge graad van anderstaligheid

Een van de problemen waarmee de regio kampt, is de hoge graad van anderstaligheid. Iedereen was het erover eens dat er meer middelen nodig zijn voor onderwijs, aangezien één op de drie kinderen in Halle-Vilvoorde thuis geen Nederlands praat. Moerenhout verweet N-VA-minister Homans bespaard te hebben op het Agentschap Inburgering en Integratie, dat Nederlandse lessen aan volwassenen coördineert, wat ontkend werd door Sminate volgens wie het budget steeg van 34 tot 42 miljoen euro.

Moerenhout uitte ook felle kritiek op de verplichting die Homans bewoners van sociale woningen oplegt om binnen de twee jaar het bewijs te leveren Nederlands te kennen. "Voor analfabeten is dat binnen die termijn niet mogelijk", aldus Moerenhout. Michel Doomst pleitte ervoor om veel meer dan nu het geval is van onderuit, bijvoorbeeld via sport en cultuur, het aanleren van de Nederlandse taal te stimuleren.