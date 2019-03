Partijen bekennen kleur in stemtest rond seks en gender: "Wat opvalt, is dat N-VA zich eerder conservatief positioneert” TVC

19 maart 2019

06u29

Bron: Belga 0 Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad hebben een stemtest ontwikkeld waarin de standpunten van de partijen in seks-, gender- en holebi-thema's op een rijtje worden gezet. "Opvallend is dat N-VA zich een ethisch progressief profiel aanmeet, maar in de resultaten toch vaak in het conservatieve kamp zit, met Vlaams Belang", zegt professor politicologie Dave Sinardet (VUB), die de test mee ontwikkelde.

Destemwijzer.be schotelde de Vlaamse partijen 26 stellingen voor. Vaak wordt gedacht dat er rond de thema's van deze stemwijzer nog weinig verschil bestaat tussen de verschillende politieke partijen, vinden de initiatiefnemers. "Maar als je ze dan gaat ondervragen over concrete en specifieke beleidskeuzes, dan zie je toch soms opvallende verschillen tot zelfs tegenstellingen."

"Wat vooral opvalt, is dat N-VA zich eerder conservatief positioneert", zegt Sinardet. "Dat is verrassend, want ze hebben bijvoorbeeld mee de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen goedgekeurd en de transgenderwetgeving ingevoerd."

In 9 van de 14 stellingen rond holebi's en transgenders staan N-VA en Vlaams Belang aan dezelfde kant

In 9 van de 14 stellingen rond holebi's en transgenders staan N-VA en Vlaams Belang aan dezelfde kant. Beiden vinden dat er geen specifieke aandacht moet worden besteed aan holebi's in woonzorgcentra en dat er bij agenten geen specifieke opleiding moet worden gevolgd rond geweld tegen holebi's. Ze vinden voorts dat homoseksuele relaties niet aan bod moeten komen in de kleuterklas. Daar krijgen ze ook het gezelschap van CD&V. De drie partijen zijn ook tegen meervoudig ouderschap.

In sommige stellingen staat N-VA zelfs helemaal alleen: als er een minister op officieel bezoek komt van een land dat holebi's opsluit, moet België dat volgens N-VA niet aanklagen.

Progressieve alliantie

In veel thema's vormen sp.a, Open Vld en Groen een progressieve alliantie, meestal aangevuld met PVDA. Zij zijn voorstander van leeftijdsgeschikte seksuele opvoeding in de kleuterklas en van een verlenging van de termijn voor abortus.

Sp.a, Open Vld, Groen, CD&V en PVDA vinden de huidige quota op de kieslijsten allemaal een goede zaak. Vlaams Belang en N-VA willen ervan af.