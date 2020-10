Partijbureau MR verwacht morgen excuses van Bouchez: “Geen ontslag, wel betere omkadering” ADN TT

04 oktober 2020

14u32

Bron: Belga, RTBF, Le Soir, De Morgen 1 Het partijbureau van MR komt morgen om 9 uur samen. Voorzitter Georges-Louis Bouchez ligt onder vuur omwille van verschuivingen in de regering, maar een ontslag lijkt van de baan, zo schrijven Franstalige media. Wel zou Bouchez beter ‘omkaderd' gaan worden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Aan de basis van de spanningen ligt de herschikking van de ministerposten die Bouchez wilde doorvoeren. Hij wilde voormalig federaal minister Denis Ducarme Waals minister maken in de plaats van Valérie De Bue. Dat De Bue dat luttele minuten voor de bekendmaking per sms moest vernemen, zette nog meer kwaad bloed. De stoelendans veranderde al snel in een fiasco als gevolg van het decreet dat voorziet in een vertegenwoordiging van minstens 30 procent vrouwen - of mannen - in de Waalse regering.

In de marge van de vertrouwensstemming in de regering door de Kamer uitten verschillende volksvertegenwoordigers voor de camera hun afkeuring. Vanmorgen volgde dan topoverleg binnen de partij, met onder meer voormalig premier Sophie Wilmès. Daarop zou beslist zijn dat ontslag momenteel niet aan de orde is, maar dat Bouchez op het partijbureau morgen wel zijn excuses zal aanbieden.



Afspraak zou zijn dat Bouchez zicht voortaan laat omringen, zo vernam ook De Morgen. Het gaat dan om kopstukken van de verschillende niveaus, zoals Wilmès, Waals viceminister-president Willy Borsus en Pierre-Yves Jeholet, minister-president van de Franstalige gemeenschap. Ook Brussel en de Duitstalige gemeenschap zou een vertegenwoordiger krijgen in het ‘stuurcomité’ van de partij. Verschillende bronnen wijzen erop dat deze oplossing morgen nog moet worden goedgekeurd op het partijbureau. “Maar het ziet er naar uit dat er een meerderheid voor te vinden is”, zegt een goedgeplaatste bron.

Vanmiddag ontkende MR-Kamerfractieleider Benoît Piedboeuf nog dat er een vergadering is geweest over een eventueel ontslag van Bouchez. "Er is geen vergadering geweest. We zitten eerder in een fase van verzoening. Dit soort onderwerpen moet door de instanties worden besproken", zei Piedboeuf. Volgens hem is Bouchez ook nog niet zelf over een eventueel ontslag begonnen. Volgens de fractieleider zijn de komende voorzittersverkiezingen voor de lokale afdelingen een gelegenheid om de zaken op een rijtje te zetten.

Lees ook:

- Spanningen bij MR over positie voorzitter Bouchez: “Tegen het einde van het weekend zullen er koppen rollen”

- Andere voorzitters zijn gedrag Bouchez beu: “Als het mislukt, is het zijn schuld” (+)