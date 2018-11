Partijbestuur Vlaams Belang buigt zich over reis Kamerlid Jan Penris naar zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Oost-Oekraïne TT

14 november 2018

10u43

Bron: Belga 0 Het partijbestuur van Vlaams Belang buigt zich binnenkort over de deelname van Kamerlid Jan Penris aan een waarnemersmissie bij de verkiezingen in de twee zelfverklaarde 'volksrepublieken' in het oosten van Oekraïne. Dat heeft partijwoordvoerder Klaas Slootmans bevestigd. De twee gebieden worden door de EU niet erkend.

Volgens een bericht van nieuwssite Apache maakte Penris deel uit van een groep internationale waarnemers die zondag het verloop van de verkiezingen in Donetsk en Loegansk volgde. De verkiezingen in die volksrepublieken, die al vier jaar worden gecontroleerd door pro-Russische separatisten, werden door de regering in Kiev en de Europese Unie niet erkend.

Vlaams Belang zit met de reis van Penris in de maag. Na een aantal precedenten is de afspraak gemaakt dat parlementsleden de partij op de hoogte moeten brengen wanneer ze een buitenlandse reis maken die onder het mandaat van de partij zijn. Dat heeft Penris nagelaten. Het partijbestuur buigt zich op maandag 26 november over de kwestie, meldt Slootmans.

Apache meldde overigens dat ook Frank Creyelman en Christian Verougstraete het voorbije weekend in het oosten van Oekraïne vertoefden. Zij zijn wel geen nationale mandatarissen meer.