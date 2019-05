Partij voor de Dieren switcht van LDD naar Vlaams Belang, partij betaalt ook Facebook-advertenties TT

21 mei 2019

15u18

Bron: Belga 30 De Vlaamse Partij voor de Dieren roept op om komende zondag voor Vlaams Belang te stemmen. In 2010 verbond de partij haar lot nog aan Lijst Dedecker (LDD).

De Vlaamse Partij voor de Dieren, niet gelieerd aan de Nederlandse partij met dezelfde naam, is het project van stichter Jan Van Puyvelde. Bij de verkiezingen van 2004 diende de partij voor het eerst een eigen lijst in, in Antwerpen. Die haalde de kiesdrempel niet.

In 2010 wilde de partij een nieuwe poging wagen, met mediafiguur Joyce De Troch als gezicht, maar ze kreeg de lijsten niet tijdig rond. Jan Van Puyvelde ging uiteindelijk op de Senaatslijst van LDD staan. Hij werd niet verkozen.

Bij deze verkiezingen roept de partij op om voor Vlaams Belang te stemmen. "De kiesdrempel vormt een te hoge barrière om nieuwe partijen de kans te bieden hun gewicht om te zetten in parlementszetels", schrijft Van Puyvelde. "Daarom slaan we de handen in mekaar met de partij die dierenwelzijn de laatste jaren het meest ernstig nam, en dat is Vlaams Belang. Samen werkten we een doelstellingenplan uit dat we de komende jaren willen realiseren." De twee pleiten onder meer voor een noodnummer voor dierenmishandeling en strengere straffen.

Op Facebook is bij advertenties voor de Partij voor de Dieren vermeld dat die betaald zijn door het Vlaams Belang. De Facebookpagina van de partij heeft meer dan 24.000 likes sinds ze in december 2018 opgericht, maar mogelijk heeft de overgrote meerderheid van de sympathisanten niet door dat de partij aan het Vlaams Belang gelieerd is.

Zondag komt er overigens in de meeste kieskringen nog een andere dierenpartij op, DierAnimal, een unitaire partij die zegt de enige echte partij voor meer dierenwelzijn te zijn.