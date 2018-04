Partij Islam wil islamitische staat in België en vrouwen en mannen apart op de bus KVE

06 april 2018

09u58

Bron: Het Mediahuis 4930 Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen komt de partij Islam op in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel. De ultieme doelstelling blijkt een honderd procent islamitische staat en er zijn nog opvallende voorstellen.

De partij Islam mikt op de vrome en conservatieve moslims door nadrukkelijk op religie te gaan focussen. Op dit moment heeft ze één verkozene in zowel Anderlecht als Molenbeek. In Vlaanderen komt ze voorlopig nog niet op.

Maar de ambities van de partij reiken uiteindelijk veel verder. “Onze doelstelling is een honderd procent islamitische staat. Al bedoelen we daar niet mee dat we bijvoorbeeld de hoofddoek willen verplichten”, verklaart het Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch en tevens penningmeester van de partij aan de kranten van Het Mediahuis. Die doelstelling moet verwezenlijkt worden "zonder te raken aan de Belgische grondwet", klinkt het.

Daarnaast streven Ahrouch en zijn politieke medestanders naar een scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer.

Het Anderlechtse gemeenteraadslid is zelf aan de slag als buschauffeur bij de MIVB en krijgt naar eigen zeggen veel klachten van vrouwen over handtastelijkheden. Het voorstel zou niet ingegeven zijn door religieuze motieven.

De partij vindt dat iedereen die dat wil overal een hoofddoek moet kunnen dragen. Scholen moeten halal vlees aanbieden.

Francken: " Ik walg van deze partij"



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert zeer hard op het interview. "In hun shariawereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij ISLAM", schrijft hij op Twitter. "Dit is spuwen op Europa."

