Partij ISLAM onthult opvallende lijsttrekker: Antwerpse met Afghaanse roots wil strijd aangaan met Bart De Wever

11 mei 2018

19u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 106 De partij ISLAM komt met een opvallende lijsttrekker voor de verkiezingen in Antwerpen of dat kondigt ze alleszins toch zo aan. Eerder deze week liet het kopstuk, Redouane Ahrouch, al vallen dat het om een vrouw ging, nu is ook het campagnebeeld vrijgegeven.

Het gaat om een volledig gesluierde vrouw die met pijl en boog - een longbow om precies te zijn - op het strand staat. Alleen haar ogen zijn zichtbaar. Het zou gaan om een Antwerpse met Afghaanse roots. Ze zou zelf om het lijsttrekkerschap gevraagd hebben om de strijd aan te gaan met burgemeester Bart De Wever (N-VA), zo staat er te lezen. Een naam wilde de partij niet bekend maken, maar het gaat om een jonge vrouw met Afghaanse roots.

"We willen niet dat er te veel druk op de kandidaten komt met alles wat er nu rond onze partij gebeurt. Discretie is dus belangrijk. De namen op onze lijst zullen we bekend maken in september", aldus Redouane Ahrouch, kopstuk van de ISLAM-partij

Een vrouw als lijsttrekker is toch enigszins een verrassing, maar de Antwerpse afdeling van de partij stond erop dat de vrouw bovenaan de lijst zou staan.

"Hoewel ik liever een man op de eerste plaats zie staan stond onze Antwerpse sectie erop dat we voor Antwerpen een uitzondering zouden maken", zegt Ahrouch."Het is een jonge, maar strijdvaardige vrouw, zoals ik ze graag heb. Ze spreekt bovendien ook perfect Nederlands."

Parti ISLAM Belgique Notre chère candidate, tête de liste à Antwerpen 2018 !