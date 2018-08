Partij Islam-lijsttrekker op Facebook: "Ik snijd je de keel door als een halal-schaap" mvdb

Bron: 7s7 - Bruzz - RTBF 43 De MR-afdeling van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft klacht ingediend tegen Philippe Latteur, de lokale lijsttrekker voor Partij Islam in de Brusselse gemeente. De klacht komt er nadat Latteur via Facebook doodsbedreigingen tegen een vrouw had geuit. Hij dreigt ermee haar te stenigen en noemt haar een 'slet'. De man verklaarde aan de RTBF dat hij niet nadacht toen hij de reacties op Facebook plaatste.

De bal ging aan het rollen toen de MR van Sint-Lambrechts-Woluwe twee maanden geleden via Facebook een bericht deelde waarin werd bekendgemaakt dat Partij Islam zou opkomen in de gemeente. De plaatselijke MR-afdeling herinnert eraan dat de partij de sharia in België wil invoeren en roept op om een ondoordringbaar cordon sanitaire tegen de ideeën van deze partij. Het bericht wordt afgebeeld met een screenshot van de Partij Islam-lijsttrekkers van onder andere Gent (Christian Scharbatke) en Sint-Lambrechts-Woluwe (Latteur).

Een inwoonster van de gemeente reageerde hierop met de woorden "indien de sharia komt, zal hij de eerste zijn die wordt gestenigd." Ze noemt daarbij Latteur niet bij naam. De politicus liet vervolgens een reactie achter waarin hij meedeelde dat hij de vrouw "de keel zou oversnijden als een halal-schaap". De MR-afdeling kwam hier pas zondag achter en verwijderde de berichten.



Latteur uitte ook doodsbedreigingen in een privébericht aan de inwoonster. "Ik zal je sneller stenigen dan je denkt", luidde het. Latteur scheldt haar uit voor 'slet' (petite salope). Op inmiddels verwijderde berichten schrijft hij ook waar de vrouw werkt. Indien de plaatselijke MR-afdeling haar commentaren niet zou verwijderen, zal hij die persoon "stenigen".

Latteur zegt aan de RTBF dat hij de bewuste commentaren schreef zonder erbij na te denken. Hij vindt dat de vrouw zijn privéleven heeft geschonden. Lijsttrekster Amélie Pans van de MR in Sint-Lambrechts-Woluwe heeft maandag klacht ingediend tegen Latteur. "Deze berichten zijn van zo'n aard dat we actie moesten ondernemen. Te meer omdat ze geuit zijn door een persoon die zich kandidaat stelt om politieke verantwoordelijkheden op te nemen."

De Partij Islam was in april even groot nieuws toen mede-oprichter Redouane Ahrouch (toen nog buschauffeur) voorstelde om mannen en vrouwen te scheiden op het openbare vervoer. Ahrouch, die in de gemeenteraad van Anderlecht zetelt, werd daarop door zijn werkgever MIVB ontslagen. Hij vecht dit ontslag aan.



In april verklaarde Partij Islam in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel op te komen. Vier Franstalige partijen (meerderheidspartij MR en oppositiepartijen cdH, PS en Défi) hebben volgens Le Soir voorstellen klaar om de Islampartij te beletten aan de verkiezingen deel te nemen. Voor alle duidelijkheid: de lokale verkiezingen van 14 oktober komen voor zo'n verbod te vroeg.