Partij in Beveren blundert met foto van West-Vlaamse Beveren mvdb

12 oktober 2018

14u31

Bron: Belga 1 Op een verkiezingsfolder van de nieuwe partij NGB in Beveren prijkt een foto van de kerk van het West-Vlaamse Beveren (Roeselare). "Een spijtige vergissing", zegt lijsttrekker Nico Lauwaert. "Er was haast mee gemoeid en we hebben die folder tussen 2 en 3 's nachts gemaakt." De flyer werd verdeeld op 4.100 exemplaren.

Bij de verkiezingen in Beveren komen zondag twee nieuwe partijen op: Beveren2020 en Nieuw Groot Beveren (NGB). Die laatste is verreweg het meest aanwezig in het straatbeeld, met aanhangwagens, affiches en folders. "In de laatste week voor de verkiezingen wilden we nog een extra duwtje geven, met een aparte folder voor de acht deelgemeenten", zegt Lauwaert. "Op de voorkant wilden we voor elke deelgemeente een herkenbaar gebouw en daar is het fout gelopen. Voor Melsele hebben we per ongeluk de kerk van Beveren, de deelgemeente van Roeselare, gebruikt."

Ik ken niet elk monument van onze gemeente uit het hoofd Lijsttrekker Nico Lauwaert (NGB)

Ook met de folder voor deelgemeente Beveren werd een fout gemaakt. Daarop prijkt een foto van het kasteel Hof ter Saksen, dat eigenlijk in deelgemeente Haasdonk ligt. Lauwaert benadrukt dat het programma voor zijn partij belangrijker is dan de beeldvorming. "Bovendien ken ik elk monument van onze gemeente niet uit het hoofd", zegt de fietsenmaker.

NGB hoopt zondag tussen 5 en 10 procent van de stemmen te halen. "Het is echt onze bedoeling om mee te besturen, met een van de grotere partijen", aldus Lauwaert. "Ik heb goede hoop dat het lukt, we krijgen positieve signalen als we met de inwoners praten."

#NGB, nieuwe politieke partij in #Beveren, is precies de weg kwijt. Kerk op verkiezingsfolder is niet die van deelgemeente #Melsele, maar die van #Beveren in #Roeselare. #vk18 #ok18 #fail pic.twitter.com/PmwNyZ4RDW Stavros Van Halewyck(@ stavrosvh) link

Oost-Vlaamse partij maakt folder met kerk Beveren-Roeselare https://t.co/MogXvVhGW0 pic.twitter.com/BUmIlpZfhC Nieuws Roeselare(@ NieuwsRoeselare) link