Partij DierAnimal sluit haar enige vertegenwoordiger in Brussels parlement uit kv

26 mei 2020

02u30

Bron: Belga 0 Dierenrechtenpartij DierAnimal heeft gisteren Brussels parlementslid Victoria Austraet, de enige volksvertegenwoordiger van de partij, uitgesloten. De partij vraagt ook aan Austraet om haar zitje in het Brussels parlement in te leveren.

In een mededeling zegt het partijbestuur van DierAnimal dat er zich "meerdere probleemsituaties" hebben voorgedaan die de relatie tussen de partij en de politica hebben aangetast. Over de aard van de probleemsituaties worden geen details gegeven.

De partij zegt dat er nog geprobeerd werd om in overleg met Austraet tot een oplossing te komen, maar dat dit niets opleverde. DierAnimal "is in deze context genoodzaakt om, na overleg met de lokale afdelingen van de partij, over te gaan tot de uitsluiting van mevrouw Austraet", zo vermeldt de mededeling.



"We betreuren dit, want we zijn een kleine partij met maar één enkele zetel", zegt partijvoorzitster Constance Adonis Villalon aan Belga. "Als we een dergelijke beslissing nemen, is dat dus omdat er ernstige tekortkomingen waren."

DierAnimal had op 26 mei 2019 bij de verkiezingen voor het Brussels parlement 5.113 stemmen (1,31 procent) en één zetel behaald. De partij vraagt nu aan Austraet om haar zetel in leveren. Maar "de beslissing komt haar toe", zegt de partijvoorzitster. Als ze haar mandaat afstaat, zou de zetel van DierAnimal worden overgenomen door Yvan Beck.