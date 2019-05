Parti Populaire wordt ontbonden na slechte verkiezingsuitslagen TT

31 mei 2019

13u28

Bron: Belga, RTBF 1 De Franstalige Parti Populaire wordt ontbonden, als gevolg van de slechte verkiezingsresultaten. Dat meldt RTBF.

Voorzitter en zakenadvocaat Mischaël Modrikamen zou het nieuws weldra officieel maken op de sociale media. Modrikamen richtte de rechtse partij op na de Fortis-saga van 2009 en mikte op de rechterzijde van de MR. De partij kwam in 2010 in de Kamer met parlementslid Laurent Louis, die later uit de partij werd gezet na interne twisten. In 2014 behaalde de PP één Waalse zetel en opnieuw één Kamerzetel. Ook het Waalse parlementslid stapte echter al snel uit de partij.

Bij de verkiezingen afgelopen zondag kon de PP geen enkele verkozene meer halen, allicht deels ook door de concurrentie van de Liste Destexhe dat in dezelfde stemmenvijver viste maar eveneens geen potten kon breken.