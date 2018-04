Parlementslid Jean-Charles Luperto doorverwezen naar strafrechtbank voor zedenfeiten KVDS TTR

26 april 2018

13u46

Bron: Belga 0 De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft donderdag beslist Waals parlementslid Jean-Charles Luperto (PS) door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De 44-jarige Luperto zal zich moeten verantwoorden voor vier aanklachten van zedenfeiten.

Luperto werd al in 2014 in verdenking gesteld voor de zedenfeiten, die in aanwezigheid van minderjarigen in de toiletten van een parking langs de autosnelweg in Spy zouden hebben plaatsgevonden. Hoewel hij toegeeft de parking te hebben bezocht met het oog op ontmoetingen, ontkent de gewezen voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap exhibitionistische feiten.

De advocaten van Luperto hadden onontvankelijkheid gepleit en vroegen daarom de politicus buiten vervolging te stellen. Ze stelden dat het dossier leemtes bevatte en dat er onvoldoende bezwarende elementen waren.

De kamer van inbeschuldigingstelling volgde die redenering niet en besliste om te zaak naar de correctionele rechtbank te sturen. Die zal nu een oordeel ten gronde moeten vellen. De doorverwijzing geldt wel maar voor vier van de negen oorspronkelijke aanklachten. Voor een van de negen aanklachten was de parlementaire onschendbaarheid van Luperto niet opgeheven. Voor vier andere geldt wel een buitenvervolgingstelling.

De zaak zal behandeld worden door de correctionele rechtbank van Namen.