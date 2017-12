Parlementslid Gryffroy formeel: "N-VA zal Energiepact niet goedkeuren" sam

21u38

Bron: belga 0 rv N-VA zal het Energiepact niet goedkeuren in de Vlaamse en federale regering. Dat maakte Vlaams parlementslid Andries Gryffroy duidelijk in het VRT-programma Terzake.

"Ik zal heel duidelijk zijn, namens onze partij. Onze partij zal noch in de Vlaamse regering, noch in de federale regering dit pact goedkeuren. Omdat het niet onderbouwd is, omdat de betaalbaarheid in gevaar komt, omdat de duurzaamheid in gevaar komt, en omdat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is", aldus Gryffroy.

Gisteravond bereikten de vier energieministers in België een akkoord over het interfederaal Energiepact. Het akkoord omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgisch energieklimaat. N-VA vreest dat de geplande kernuitstap tegen 2025 niet haalbaar is. De grootste Vlaamse partij wil de twee jongste kerncentrales langer openhouden.

"Niet in regeerakkoord"

Bert Wollants, Kamerlid en energiespecialist van de partij, wees er eerder op de dag in De Ochtend op Radio 1 nog op dat de kernuitstap tegen 2025 niet in het regeerakkoord staat: “Er staat letterlijk dat er enkel een kernuitstap kan komen als er geen gevaar is voor de energiebevoorrading en als het op een veilige, duurzame en betaalbare manier kan.”

De discussie over de kernuitstap moet voor hem dus nog gevoerd worden. "Als ik mij niet vergis, hebben de ministers niet het mandaat gekregen om te beslissen wat ze willen. Er zitten nog andere partijen in de regering, en die moeten dit mee goedkeuren.”