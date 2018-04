Parlementsleden mogen alleen pen en papier meenemen naar dossier F16's: "Dit zijn 19e-eeuwse toestanden" HR

16 april 2018

18u54

Bron: Belga 13 De leden van de Kamercommissie Defensie kunnen vanaf vandaag de verslagen van de twee audits binnen Defensie over het F-16-vervangingsdossier inkijken, maar die zijn strikt vertrouwelijk. "We mogen geen gsm meenemen en moeten het met pen en papier stellen . Dit zijn negentiende-eeuwse toestanden", vindt sp.a'er Dirk Van der Maelen. "Ik zie niet op basis van welke rechtsgrond dit is beslist."

De twee audits die naar aanleiding van de heisa in het vervangingsdossier van de F-16-gevechtsvliegtuigen zijn gebeurd, werden eigenlijk vorige vrijdag al besproken binnen de Kamercommissie Defensie. De parlementsleden hadden de audits toen nog niet kunnen inkijken, en moesten het stellen met een erg korte samenvatting. Sinds vandaag (maandag) kunnen ze de verslagen van de audits wel gaan inkijken, zij het strikt vertrouwelijk.

Geheim

De parlementsleden mogen zelfs geen gsm meenemen en moeten het met pen en papier stellen, zegt sp.a'er Dirk Van der Maelen. "Dit zijn echt negentiende-eeuwse toestanden." Van der Maelen begrijpt ook niet waarom de audits per se geheim moeten blijven. "Ik heb al audits gezien over andere wantoestanden, bijvoorbeeld in slachthuizen, waar ook mailverkeer en namen van directeurs en veeartsen in voorkomen. Dat is nog geen reden om ze vertrouwelijk te houden", vindt het sp.a-Kamerlid.

Miljardendossier

"Ik heb de indruk dat men hier voortgaat op een aloude traditie binnen het leger" om weinig tot niets te lossen over de interne keuken, zegt Van der Maelen. "Maar het gaat hier om een miljardendossier. De parlementsleden moeten op een comfortabele manier hun werk kunnen doen en de burgers hebben recht op de waarheid." De sp.a'er zal in de Commissie Defensie vragen om de documenten alsnog openbaar te stellen, en is van plan defensieminister Steven Vandeput (N-VA) aan de tand te voelen over de reden waarom de audits geheim moeten blijven, zegt hij.