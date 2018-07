Parlement wil Vlaamse overheid op vliegdieet zetten: korte verplaatsingen voortaan niet meer met vliegtuig KVE

04 juli 2018

20u03

Bron: Belga 0 Personeel van de Vlaamse overheid zou in de toekomst niet langer het vliegtuig mogen nemen voor dienstverplaatsingen van minder dan 500 kilometer of voor bestemmingen die op zes uur tijd over het land te bereiken zijn. Dat staat te lezen een voorstel van resolutie dat vandaag unaniem is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Initiatiefnemer Joris Vandenbroucke (sp.a) reageert tevreden.



Het is een nagel waar sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke al langer op klopt. De Vlaamse overheid kiest voor buitenlandse dienstreizen nog te vaak voor het vliegtuig, ook voor relatief korte verplaatsingen. Zo waren er de voorbije jaren onder meer dienstreizen met het vliegtuig naar Amsterdam, Londen, Parijs, Frankfurt, Keulen, Genève en Lyon. "Steden die perfect bereikbaar zijn met de veel milieuvriendelijkere hogesnelheidstrein", aldus Vandenbroucke.



Toen Vandenbroucke enkele maanden geleden in het parlement een voorstel indiende om die dienstreizen duurzamer te maken, werd dat weggestemd. Maar intussen heeft het Vlaams Parlement voor zichzelf een voorstel aangenomen om vanaf volgende legislatuur het vliegtuig te schrappen voor korte verplaatsingen.

Het Vlaams Parlement nam daarbij de regeling van de Nederlandse Tweede Kamer over. Daar is de regel dat men niet met het vliegtuig reist voor verplaatsingen onder de 500 kilometer of voor bestemmingen die binnen de zes uur over land te bereiken zijn.

Vanaf de volgende legislatuur schrapt het parlement dus het vliegtuig voor korte verplaatsingen "tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht".



En nu het Vlaams Parlement die regeling heeft aangenomen, kunnen de kabinetten en de verschillende diensten van de Vlaamse overheid niet achterblijven, meent Vandenbroucke. Hij herformuleerde zijn voorstel en kreeg steun van oppositiepartij Groen en van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld.



Vandenbroucke reageert tevreden: "Het is omwille van de klimaatimpact van de talrijke dienstreizen van de Vlaamse overheid, en omwille van de voorbeeldrol die de overheid hierin speelt, een goede zaak dat het gebruik van het vliegtuig wordt uitgesloten naar bestemmingen die bereikbaar zijn met een milieuvriendelijk alternatief zoals de trein."